Как избежать лишения прав в зоне действия знака "Обгон запрещен"

Часто автомобилист, въехавший в зону действия дорожного знака "Обгон запрещен", точно не знает, в каком месте и при каких условиях это ограничение перестает действовать.

По этой причине водитель может нарушить правила дорожного движения и поплатиться за это лишением прав на полгода или получить штраф в размере 5000 рублей. Именно такое наказание предусмотрено в части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Разберем некоторые нюансы действия знака "Обгон запрещен".

Вообще проблемы в этом случае могут начаться уже с понимания самих терминов. Чем обгон отличается от опережения или объезда? Точность определений здесь крайне важна, ведь именно от них зависит правильность трактовки правил. Итак, речь идет об обгоне в том случае, когда автомобилист опередил другой автомобиль, для чего ненадолго выехал на встречную полосу движения, а по завершению маневра вернулся на нее. Опережение отличается от обгона тем, что в этом случае не надо выезжать на "встречку", а объезд - тем, что совершается он, если нужно объехать неподвижный предмет.

Знак "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств. И такой запрет действует от места установки знака до ближайшего перекрестка, находящего за знаком. Если такой знак установлен на дороге в населенном пункте, то действие запрета распространяется до конца этого населенного пункта.

Важно помнить, что знак работает в установленных границах и его не прерывают, например, выезды с прилегающей территории или второстепенные дороги. И в случае, если на дороге встречается прерывистая разметка, она никак не изменяет протяженность зоны, в которой действует запрет на обгон транспортных средств.

Иногда есть необходимость уменьшить зону действия знака. И в этом случае на дороге должен стоять указатель "Конец ограничений" или табличка, на которой указана конкретная протяженность действия знака (к примеру, 100 м).

Но иногда знак "Обгон запрещен" можно встретить и за пределами населенного пункта, например, на загородных дорогах. Обычно его устанавливают в тех местах, где обгон может оказаться небезопасным маневром, а именно на опасных поворотах, на участках дороги с ограниченной видимостью, а также в конце подъема. В таких местах на дорогу также наносят сплошную линию разметки, чтобы дополнительно предупредить водителя об опасном участке.

Однако есть случаи, когда водитель может законно совершить обгон и в зоне действия знака "Обгон запрещен". Дело в том, что в самом описании знака отмечается, что он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме "тихоходов", гужевых повозок, велосипедов, мопедов, а также мотоциклов без коляски.

Тихоходное транспортное средство - это техника, которая из-за своих конструктивных особенностей не может передвигаться на скорости более 30 км/ч. Но важно помнить, что "тихоход", который можно законно обогнать в зоне действия знака "Обгон запрещен", должен иметь специальный указатель на своей задней части - красный или желтый треугольник.

Бывают случаи, что водитель вынужден нарушить знак "Обгон запрещен" и объехать препятствие в виде неподвижного объекта на полосе движения. Это может быть, например, остановившееся транспортное средство или дерево, которое упало на дорогу.

В этом случае, согласно части 3 статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд в нарушение ППД на полосу движения, предназначенную для встречного транспорта, при объезде препятствия, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. В случае, если водитель в зоне действия знака совершил обгон по обочине, то наказанием ему становится штраф на 1500 рублей, предусмотренный частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ.