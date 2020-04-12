Новости

COVID-19 продуцирует в пять раз больше патогенов, чем другие вирусы 07:20
В США количество погибших от коронавируса превысило 20 тысяч человек 07:10
В Хабаровском крае губернатор отправил на карантин село Богородское 06:49
Онколог объяснил связь между курением и коронавирусом 06:45
Шесть человек получили ранения на вечеринке в Калифорнии 06:35
В Амурской области школьника убило током 06:25
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России 06:05
За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом 04:30
Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан 04:20
Видео: Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики 03:50
Китайские ученые рассказали о новых симптомах коронавируса 02:51
Коронавирус поставил под угрозу рынок наркотиков в Каталонии 02:28
В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина 01:20
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США 01:00
Опрос: Премьера Баварии выдвигают на пост канцлера Германии 00:55
Ученые назвали риски заражения коронавирусом при занятиях спортом 00:50
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 00:38
Королева Елизавета выступила со вторым за неделю обращением к нации 00:22
В Москве таксисты будут проверять спецпропуска 11.04.2020
Во Франции впервые уменьшилось число тяжелых больных от коронавируса 11.04.2020
СМИ сообщили об экстренной госпитализации певицы Татьяны Булановой 11.04.2020
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ" 11.04.2020
Названы сроки физического пуска первого блока БелАЭС 11.04.2020
Почему ВОЗ советует Минску готовиться к худшему сценарию коронавируса 11.04.2020
Исследование: социальная дистанция в 1,5 метра слишком мала для защиты 11.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 06:45
Рубрика: Общество

Онколог объяснил связь между курением и коронавирусом

Текст: Алексей Иванов

Слухи о том, что курение якобы защищает от нового коронавируса, не имеют под собой никаких оснований. А если страдающий табачной зависимостью человек заразится COVID-19, то последствия для его здоровья, скорее всего, будут тяжелее, чем если бы он не курил.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Доктор Мясников: В России лучшие в мире показатели по излечению от коронавируса

Об этом в интервью радио Sputnik заявил заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин. Как известно, курение - это дополнительный фактор риска возникновения целого букета заболеваний, и в первую очередь тех, что поражают легкие. По словам Владимира Левшина, уже спустя пять-шесть лет регулярного вдыхания табачного дыма любой человек приобретает хронический бронхит. Его наличие повышает риск подхватить пневмонию в несколько раз.

Фейки о том, что курение якобы защищает от коронавируса, видимо, распространяют сами курильщики, и причина этого - чисто психологическая.

- Есть злостные курильщики, которые не могут бросить свою пагубную привычку, хотя и пробовали это сделать. Они не верят, что смогут бросить, у них уже пожизненная зависимость, и для оправдания придумывают такие вещи, - считает Владимир Левшин.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
Ученые назвали риски заражения коронавирусом при занятиях спортом

Как уже писала "РГ", в группу риска при заражении COVID-19 попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией и хроническими заболеваниями легких. Также неблагоприятными фактором является ожирение.

Что касается симптомов нового коронавируса, то в первую очередь это сильный озноб, температура выше 38 градусов, сухой кашель.

На днях китайские ученые сообщили, что почти у трети заразившихся COVID-19 были также проблемы с координацией, невнятная речь, нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ