Онколог объяснил связь между курением и коронавирусом

Слухи о том, что курение якобы защищает от нового коронавируса, не имеют под собой никаких оснований. А если страдающий табачной зависимостью человек заразится COVID-19, то последствия для его здоровья, скорее всего, будут тяжелее, чем если бы он не курил.

Об этом в интервью радио Sputnik заявил заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин. Как известно, курение - это дополнительный фактор риска возникновения целого букета заболеваний, и в первую очередь тех, что поражают легкие. По словам Владимира Левшина, уже спустя пять-шесть лет регулярного вдыхания табачного дыма любой человек приобретает хронический бронхит. Его наличие повышает риск подхватить пневмонию в несколько раз.

Фейки о том, что курение якобы защищает от коронавируса, видимо, распространяют сами курильщики, и причина этого - чисто психологическая.

- Есть злостные курильщики, которые не могут бросить свою пагубную привычку, хотя и пробовали это сделать. Они не верят, что смогут бросить, у них уже пожизненная зависимость, и для оправдания придумывают такие вещи, - считает Владимир Левшин.

Как уже писала "РГ", в группу риска при заражении COVID-19 попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией и хроническими заболеваниями легких. Также неблагоприятными фактором является ожирение.

Что касается симптомов нового коронавируса, то в первую очередь это сильный озноб, температура выше 38 градусов, сухой кашель.

На днях китайские ученые сообщили, что почти у трети заразившихся COVID-19 были также проблемы с координацией, невнятная речь, нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.