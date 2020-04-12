Китайские ученые рассказали о новых симптомах коронавируса

Почти у трети заразившихся коронавирусом наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.

Об этом сообщает JAMA Neuology со ссылкой на китайских ученых, которые изучили данные о 214 инфицированных COVID-19. Речь идет о жителях Уханя, оказавшихся на больничной койке. У них наблюдались не только известные симптомы коронавируса (повышенная температура, кашель и головная боль), но и неврологические.

Ранее Минздрав России напомнил жителям страны, что инкубационный период COVID-19 составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Заразившиеся жалуются на боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса. В редких случаях отмечаются признаки конъюнктивита.

Первый и самый явный симптом коронавируса - сильный озноб, температура тела повышается до 38 и более градусов. С такими проявлениями COVID-19 сталкиваются более 90 процентов пациентов.