Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов

Минкомсвязь пояснила назначение приложения для выдачи электронных пропусков, которые появилось в App Store и Google Play. Оно может быть адаптировано для нужд регионов, которые, в том числе, решат ввести у себя пропускной режим или уже это сделали. Однако разработка не будет применяться в Москве, заявили в ведомстве.

Приложение, разработанное Минкомсвязью, называется "Госуслуги СТОП Коронавирус". В пояснении к нему указывается, что при введении пропускного режима граждане с его помощью могут получать QR-коды и предъявлять их на экране смартфона либо в распечатке представителям правоохранительных органов.

"Приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе Российской Федерации без отдельных решений региональных властей о его применении", - подчеркивают в Минкомсвязи.

В ведомстве уточняют, что реализованное решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков "в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома".

В Москве пропускная система начнет действовать с 15 апреля. Цифровой пропуск будет обязателен для любого передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта. Исключение сделано для госслужащих, сотрудников СМИ, медиков, сотрудников правоохранительных органов. Получить цифровой пропуск для передвижения по столице и области можно тремя способами: онлайн на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.