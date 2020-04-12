Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия COVID-19 в России завершится в лучшем случае в июне. Такого мнения придерживается вирусолог Виктор Зуев. По его словам, многое зависит от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства.

Принимая во внимание нынешние цифры по количеству заболевших, пока рано говорить о прохождении пика в середине апреля и улучшении эпидситуации к маю. "Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я согласен с прогнозом - июнь, не раньше", - цитируют Зуева Nation.

Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в начале июня. "Это самый оптимистичный прогноз", - уточнил эксперт.