Член МОК Ричард Паунд: Коронавирус может затронуть и Олимпиаду-2022

Член Международного олимпийского комитета (МОК), а так же бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд считает, что пандемия коронавируса может повлиять на проведение зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

"Когда вас, как МОК, просят наперед поделиться доходом, который возможно в конечном случае не будет получен, важно не создавать неустойчивые отношения. Не исключено, что есть такие международные федерации, которые могли себе позволить существовать, не считая доходы. Теперь они будут вынуждены приспосабливаться в эти непростые времена, чтобы потом не пришлось просить о помощи.

Планируя ближайшее будущее, такая организация, как МОК, должна учитывать, что при худшем развитии событий, пандемия может повлиять на подготовку не только Игр-2020, но и Игр-2022, что приведет к большим финансовым потерям. Уверен, что МОК оценивает все последствия и сделает все возможное, чтобы помочь федерациям, которые действительно в этом нуждаются", - приводит слова Паунда Inside the Games.

Напомним, ранее Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за ситуации с коронавирусом на следующий год и пройдет с 23 июля по 8 августа. Финансовые затраты в связи с переносом глава МОК Томас Бах оценил в сотни миллионов долларов.