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13.04.2020 15:01
Рубрика: Легковые авто

Fiat готовит преемника кроссовера Freemont и еще несколько новинок

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Fiat. Фото: Пресс-служба Fiat.
Фото: Пресс-служба Fiat.

Модельный ряд Fiat начал преображение со своей имиджевой модели Fiat 500, которая вместе со сменой поколений обзавелась электрической версией. За "пятисотым" последуют новые Tipo и Panda. Также на горизонте замаячил преемник Fiat Freemont.

Фото: Пресс-служба Fiat.
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Оливье Франсуа, глава Fiat, заявил, что компания намерена вернуться в сегмент B: это будет автомобиль доступнее Fiat 500, но отвечающий ДНК марки - своего рода преемник Punto.

Касательно Panda Франсуа Оливье тоже высказался. По его словам, ведётся работа над целым семейством автомобилей, которое не обязательно получит название Panda.

"Я нахожу эти машины крайне интересным предложением, особенно в контексте развития электрических моделей Fiat", - цитирует Оливье Passione Auto Italiane.

Фото: Пресс-служба Fiat.

Также Fiat готовит наступление в сегментах С и D, работая над автомобилями длиной от 4.5 до 4.6 метра.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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"В среднесрочной перспективе у нас будет обновлённый ассортимент, который позволит занять основные ниши на рынке", - заключил глава Fiat.

Напомним, Fiat входит в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles, который в скором времени может стать частью нового альянса: FCA ведёт переговоры о слиянии с PSA Group.

#Fiat