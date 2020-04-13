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13.04.2020 18:28
Рубрика: Легковые авто

Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза

Текст: Константин Руссов
Фото: www.indianautosblog.com Фото: www.indianautosblog.com
Фото: www.indianautosblog.com

В Индии в очередной раз в камеру "шпионов" попал кроссовер Kia Sonet. Под маскхалатом скрывается уже серийная версия, причём в топовом исполнении GT Line.

На местном рынке единственным "паркетником" длиной до 4 метров, оснащённым задними дисковыми тормозами, является Mahindra XUV300. Надежды возлагали на новый субкомпактный Sonet, который, как заявили на премьере, будет оснащён очень богато. Тем не менее, опубликованные фото позволяют сделать вывод, что новинка получит задние тормоза барабанного типа.

Фото: iStock
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Внешность Kia Sonet будет практически такой же, как у концепта, представленного в начале года. Ранее "РГ" публиковала фото салона "паркетника".

Sonet разделит платформу с Hyundai Venue, поэтому предполагается, что и набор силовых агрегатов у новинки будет аналогичный: бензиновые двигатели объёмом 1.0 и 1.2 литра и 1.5-литровый дизель. Коробки передач представлены МКП и "роботом".

Продажи Kia Sonet должны начаться в августе 2020 года. Прогнозируемый прайс - от 700 000 рупий (около 680 000 рублей). В будущем модель может появиться в продаже на других рынках.

Напомним, в ближайшем будущем у Hyundai Venue, Mahindra XUV300, Kia Sonet, Ford EcoSport появится новый конкурент - Nissan Magnite.

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