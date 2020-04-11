Это маленький Sorento: появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Журнал Autocar India опубликовал первые фото интерьера кроссовера Kia Sonet, прототип которого дебютировал в начале этого года на автосалоне в Нью-Дели. Напомним, у новинки есть все шансы стать глобальной.

Судя по вышивке на спинке передних сидений и красной прострочке, на фото - кроссовер в исполнении GT Line. Можно заметить, что кресла имеют развитую боковую поддержку и рельефную вставку посередине.

Фото: www.autocarindia.com/

На премьере концепта компания сообщила, что Sonet оснащён мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 10.25 дюйма. Опубликованные фотографии подтверждают это.

Общая концепция торпедо выдержана в духе нового поколения Kia Sorento.

Скорее всего, Sonet построен на той же платформе, что и Hyundai Venue, поэтому список двигателей может быть следующим: бензиновые "атмосферник" 1.2 литра и литровая "турбочетвёрка" и дизель на 1.5 литра. Коробки передач: "механика" и преселективный "робот". Полноприводных версий Kia Sonet не получит.

Фото: www.autocarindia.com/

Ранее "РГ" сообщала, что продажи "паркетника" Kia могут начаться летом 2020 года. Прогнозируемая цена - от 700 000 рупий (порядка 685 000 рублей).

Kia Sonet будет конкурировать с упомянутым Venue, Ford EcoSport и, если "кореец" доберётся до Европы, с готовящимся к скорой премьере кроссовером Toyota.