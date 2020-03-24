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24.03.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Конкурент Lada Xray Cross от Kia поступит в продажу летом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Издание Autocar выяснило, когда начнутся продажи самого маленького кроссовера Kia Sonet, прототип которого представили в феврале 2020 года: модель появится у дилеров в августе.

Kia Sonet - кроссовер B-класса, спецификации которого пока не обнародованы. Ожидается, что длина новинки не превысит четырёх метров, и он окажется в одной весовой категории с Ford EcoSport и бестселлером Hyundai Venue.

Фото: Виктор Смеюха
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Venue стал "донором" для Kia Sonet, поэтому моторная гамма у моделей окажется, скорее всего, одинаковой: дизель объёмом 1.5 литра, бензиновые литровая "турбочетвёрка" и атмосферный двигатель объёмом 1.2 литра.

Предполагаем, что Kia Sonet получит более дорогие опции, чем Hyundai Venue - это будет отличием, которое должно минимизировать внутреннюю конкуренцию. Так, например, на премьере концепта Sonet, было заявлено, что "паркетник" имеет мультимедиа с тачскрином 10.25 дюйма.

Предварительный прайс - от 700 000 рупий (примерно 745 500 рублей). Это будет третьей моделью корейского бренда, которая будет доступна к покупке в Индии. В будущем Sonet расширит свою географию продаж.

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#Kia