Конкурент Lada Xray Cross от Kia поступит в продажу летом

Издание Autocar выяснило, когда начнутся продажи самого маленького кроссовера Kia Sonet, прототип которого представили в феврале 2020 года: модель появится у дилеров в августе.

Kia Sonet - кроссовер B-класса, спецификации которого пока не обнародованы. Ожидается, что длина новинки не превысит четырёх метров, и он окажется в одной весовой категории с Ford EcoSport и бестселлером Hyundai Venue.

Venue стал "донором" для Kia Sonet, поэтому моторная гамма у моделей окажется, скорее всего, одинаковой: дизель объёмом 1.5 литра, бензиновые литровая "турбочетвёрка" и атмосферный двигатель объёмом 1.2 литра.

Предполагаем, что Kia Sonet получит более дорогие опции, чем Hyundai Venue - это будет отличием, которое должно минимизировать внутреннюю конкуренцию. Так, например, на премьере концепта Sonet, было заявлено, что "паркетник" имеет мультимедиа с тачскрином 10.25 дюйма.

Предварительный прайс - от 700 000 рупий (примерно 745 500 рублей). Это будет третьей моделью корейского бренда, которая будет доступна к покупке в Индии. В будущем Sonet расширит свою географию продаж.