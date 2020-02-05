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05.02.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Новинки от Kia: концепт нового кроссовера Sonet и Seltos X-Line

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

На автосалоне в Нью-Дели Kia презентовала концепт глобального субкомпактного Sonet SUV, который в серийном виде появится уже в этом году. Вместе с ним был показан шоу-кар Kia Seltos X-Line, но о его постановке на конвейер пока ничего не сообщается.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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О Kia Sonet известно совсем немного. Его длина составляет порядка 4 метров, то есть он будет конкурировать с Hyundai Venue, Ford EcoSport, Mahindra XUV300.

Ожидается, что внешность серийной версии Kia Sonet будет максимально близкой к концепту. Как это было в случае с популярным Seltos.

В моторную гамму могут войти бензиновые двигатели объёмом 1.0 и 1.2 литра, не исключено, что компания решится на 1.5-литровый дизель, хотя от таких моторов Skoda и Volkswagen в своих кроссоверах отказались. В качестве трансмиссии будет предложена 6-ступенчатая МКП и "робот". Полного привода ждать не стоит.

Фото: Пресс-служба Kia.

Sonet неплохо оснащён по меркам бюджетного кроссовера. В салоне есть мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма - такая же диагональ устройства в Kia Seltos, аудиосистема Bose. Вероятно, эти опции будут предложены в топовых версиях исполнения модели.

Предполагаемая цена на новинку - 700 000 рупий (порядка 620 тысяч рублей). Для сравнения, базовый Hyundai Venue в Индии стоит 655 000 рупий, а Ford EcoSport - от 804 000 рупий.

Продажи Kia Sonet должны начаться, по словам представителей Kia, во второй половине 2020 года.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Kia Seltos X-Line - концепт, который в компании назвали "смелой интерпретацией" модели. Он отличается от серийного варианта решёткой радиатора, оформлением бамперной группы, порогов, дверей и корпусов зеркал - у этих элементов появились чёрные глянцевые вставки. Также Seltos X-Line получил видоизменённые рейлинги и надпись модели практически во всю кромку капота.

О серийных перспективах Seltos X-Line не сообщается.

Напомним, продажи Kia Seltos в России начнутся в марте, все цены и комплектации уже известны.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia