Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска

Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы. Однако машину эвакуировать не будут, заявил в программе "Время покажет" на Первом канале спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Народный избранник напомнил, что система спецпропусков начнет действовать в городе с 15 апреля. Если, скажем, в этот день автомобилиста остановят сотрудники ГИБДД, то водитель будет обязан предъявить пропуск. Такие полномочия у полицейских есть. "Если пропуска не будет, ему выпишут штраф 5 тысяч рублей", - подчеркнул Шапошников.

Инспектор попросит водителя как можно скорее вернуться домой. Если тот не подчинится и поедет в другую сторону, можно ожидать встречи с другим экипажем ДПС. "В этом случае нарушитель будет оштрафован снова", - уточнил Шапошников.

Пойманный во второй раз нарушитель также рискует нарваться на административную статью за неподчинение сотруднику полиции. А это уже - основание для задержания и доставления в участок. Тогда, вполне вероятно, машину уже могут эвакуировать на спецстоянку.