Бастрыкин взял на контроль дело о смерти бабушки после кражи сумки

Глава Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 80-летней пенсионерки в Казани, у которой отняли сумку с продуктами. Об этом сообщают на сайте ведомства.

Он поручил территориальным органам СК доложить о комплексе следственных действий, направленных на установление объективной картины преступления.

Напомним, в Казани 35-летний мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами и кошельком, когда та шла из магазина домой. Потерпевшая сама обратилась в полицию. Сумму ущерба она оценила в шесть тысяч рублей.

Преступника поймали по горячим следам. Он оказал сопротивление. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже был судим.

В его отношении возбудили дело по статье "Грабеж". Однако через несколько дней потерпевшая пенсионерка скончалась.

В результате СУ СК РФ по Республике Татарстан возбудил второе уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.