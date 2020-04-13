Новости

В Гидромецентре рассказали о погоде на Пасху в Москве 11:12
В Новосибирске спасатели сняли девочку с крыши трансформаторной будки 11:12
Самолет Екатеринбург - Москва вернулся в аэропорт из-за дыма в кабине 11:05
Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной 11:04
Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков 11:03
Видео: водитель на ходу очищает стекла, дергая "дворники" за веревочку 11:00
ВОЗ подтвердила достоверность статистики по COVID-19 в Беларуси 10:56
Полиция Таиланда накрыла "корона-вечеринку" в курортном городе 10:54
АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей 10:42
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин продолжит карьеру в НХЛ 10:30
На побережье Сахалина появилась таинственная каменная дорога 10:27
В Перми носителей вирусов будут определять роботы с тепловизорами 10:21
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12 10:20
Число повторных заражений коронавирусом в Южной Корее возросло до 116 10:18
Боно из U2 попросил помочь Ирландии победить пандемию 10:18
В небе над Благовещенском столкнулись звезды 10:14
Новое защитное снаряжение для летчиков создадут в России 10:11
Мошенник в Подмосковье совершил за месяц 10 преступлений 10:06
В Республике Крым пенсионерам выдадут пропуска для выхода на улицу 10:04
Toyota представила новый Harrier на платформе RAV4 10:00
В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 обнаружили коронавирус 09:59
Еще 150 человек в Москве вылечились от коронавируса 09:58
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю 09:57
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ 09:51
В Приморье скончался 106-летний ветеран войны 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно носить одноразовые перчатки
Как правильно носить одноразовые перчатки
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 09:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 обнаружили коронавирус

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске крупнейший энергохолдинг провел собственное превентивное тестирование на коронавирус. COVID-19 обнаружен у пяти сотрудников предприятия.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Сбербанк открыл доступ к онлайн-тесту на Covid-19

- Это результаты предварительного массового тестирования оперативного персонала, задействованного в ежедневном производстве, - рассказала "РГ" представитель ТГК-11 Юлия Савенкова. - Повторное тестирование будет проводить Роспотребнадзор.

Внешние симптомы заболевания у сотрудников отсутствовали. В настоящее время они изолированы и находятся на карантине - госпитализация им не потребовалась. ТГК-11 продолжает работать в штатном режиме. В энергохолдинге отмечают, что приняли все меры по недопущению распространения вируса.

Ранее в ходе превентивного тестирования COVID-19 был обнаружен у трех сотрудников омского нефтезавода. Внешние признаки завоевания у них также отсутствовали.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
В Сбербанке рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса
Первую партию танков Т-90М "Прорыв" передали в войска
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ