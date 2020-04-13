В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 обнаружили коронавирус

В Омске крупнейший энергохолдинг провел собственное превентивное тестирование на коронавирус. COVID-19 обнаружен у пяти сотрудников предприятия.

- Это результаты предварительного массового тестирования оперативного персонала, задействованного в ежедневном производстве, - рассказала "РГ" представитель ТГК-11 Юлия Савенкова. - Повторное тестирование будет проводить Роспотребнадзор.

Внешние симптомы заболевания у сотрудников отсутствовали. В настоящее время они изолированы и находятся на карантине - госпитализация им не потребовалась. ТГК-11 продолжает работать в штатном режиме. В энергохолдинге отмечают, что приняли все меры по недопущению распространения вируса.

Ранее в ходе превентивного тестирования COVID-19 был обнаружен у трех сотрудников омского нефтезавода. Внешние признаки завоевания у них также отсутствовали.