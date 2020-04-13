В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю

Систему цифровых пропусков, которую для контроля за самоизоляцией начали вводить в некоторых регионах страны, Челябинской области пока не грозит. Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.

- У нас такая система тоже создана и будет тестироваться течение этой недели, - сообщил губернатор. - Но будет ли она вводиться, зависит только от нас с вами - от нашей самодисциплины. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация на этой неделе: необходимо ли нам продление нам режима самоизоляции и введение дополнительных мер контроля.

Сейчас в регионе на полном карантине находятся люди пожилого возраста. Исключение - 650 тысяч южноуральцев, работающих на предприятиях непрерывного цикла и учреждениях, деятельность которых не прекращена. Еще 90 тысяч человек работает удаленно, и 380 тысяч официально не трудятся до окончания объявленных в стране нерабочих дней.

Как уже сообщала "РГ", сам Алексей Текслер из-за заболевания пресс-секретаря изолировался в своем рабочем кабинете. Руководство регионом проводит в режиме ВКС. И даже с семьей общается исключительно по телефону и Skype. Однако какого-то дискомфорта или бытовых проблем в связи с этим не испытывает "Я рос в коммунальной квартире - в гораздо более стесненных обстоятельствах", пояснил Алексей Текслер на вопрос журналистов, о том, как он справляется.

Отметим, за выходные число заболевания коронавирусом в Челябинской области достигло 45. Подтверждены три диагноза и выявлены девять условно положительных результатов тестов.

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