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13.04.2020 12:01
Рубрика: В мире

Видео: Британский премьер рассказал, что был на грани жизни и смерти

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выписанный в воскресенье из больницы, был на грани смерти, но медики смогли спасти ему жизнь. Об этом рассказал сам глава правительства Соединенного Королевства в видеообращении, опубликованном в социальной сети Twitter.
Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS
Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS

"Я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь", - отметил премьер. По его словам, он очень обязан двум медсестрам, которые в течение критически важных 48 часов (пока он был в реанимации) следили за его состоянием и ухаживали за ним.

Джонсон также выразил уверенность, что Британия победит коронавирус. "Потому что наша национальная система здравоохранения - это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране", - заявил он.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек

Интересно, что до публикации этого видео офис премьера скрывал, насколько тяжелым было состояние Джонсона.

Напомним, о том, что британский премьер подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. В течение 10 дней он находится в самоизоляции, однако продолжал работать. 5 апреля Джонсон, у которого не спадала температура, был доставлен в больницу, а на следующий день переведен в реанимацию.

Хотя Джонсон и был выписан из больницы, по решению врачей он пока не возвращался к работе, его продолжает заменять глава МИД Доминик Рааб.

Между тем число инфицированных в Великобритании уже превысило 80 тысяч человек, свыше 10 тысяч скончались.

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