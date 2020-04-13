Видео: Британский премьер рассказал, что был на грани жизни и смерти

"Я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь", - отметил премьер. По его словам, он очень обязан двум медсестрам, которые в течение критически важных 48 часов (пока он был в реанимации) следили за его состоянием и ухаживали за ним.
Джонсон также выразил уверенность, что Британия победит коронавирус. "Потому что наша национальная система здравоохранения - это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране", - заявил он.
Интересно, что до публикации этого видео офис премьера скрывал, насколько тяжелым было состояние Джонсона.
Напомним, о том, что британский премьер подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. В течение 10 дней он находится в самоизоляции, однако продолжал работать. 5 апреля Джонсон, у которого не спадала температура, был доставлен в больницу, а на следующий день переведен в реанимацию.
Хотя Джонсон и был выписан из больницы, по решению врачей он пока не возвращался к работе, его продолжает заменять глава МИД Доминик Рааб.
Между тем число инфицированных в Великобритании уже превысило 80 тысяч человек, свыше 10 тысяч скончались.
It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020
The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5