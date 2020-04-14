"Аэрофлот" второй раз за месяц сократил количество внутренних рейсов

Главный российский авиаперевозчик второй раз за месяц внес коррективы в расписание полетов. Компания "Аэрофлот" сократила количество внутренних рейсов. Это связано с распространением коронавируса и резким падением спроса на авиаперевозки из-за принятых правительством ограничений на передвижение граждан.

Нововведения коснулись популярных направлений - из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар. Как сообщает ТАСС, количество рейсов в Северную столицу с десяти (в день) сокращено до трех-восьми.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены все международные рейсы. Кроме того, "дочка" Аэрофлота - авиакомпания "Россия" - перестала летать на Дальний Восток. Пассажиров просят проверять свое бронирование.

Добавим, что министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство не допустит банкротства авиакомпаний. "Мы можем потерять целую отрасль, которую государство все последние годы активно развивало, поддерживало, и которая нам все равно понадобится через несколько месяцев", - подчеркнул Решетников.