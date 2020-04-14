Американцы бьются на аукционе за Lada Niva с минимальным пробегом

На аукцион Copart выставлен лот - Lada Niva 1981 года выпуска с минимальным тюнингом и без следов коррозии. Самая высокая ставка на данный момент составляет 4 450 долларов (327 000 рублей).

Niva белого цвета, судя по фото, имеет лифт подвески и оснащена колёсами большего диаметра, чем в стоке. Диски "обуты" в резину типа off-road. Также из внешних доработок можно отметить лебёдку на переднем бампере и накладки на крыльях.

Салон отличают кресла, обтянутые кожзамом, имеющие развитую боковую поддержку.

Под капотом внедорожника Lada Niva 1600 установлен, как видно из индекса, двигатель объёмом 1.6 литра, мощность которого составляет 75 л.с. Он сагрегатирован с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: www.copart.com

Пробег выставленной на продажу "Нивы" - 10 958 км.

Уникальности автомобилю добавляет то, что официально Niva в Северную Америку не поставляется.

Напомним, в начале 2020 года Lada обновила 4x4 (современное название модели): автомобиль получил пересмотренные торпедо, систему климата и сиденья.

Цена на внедорожник с 3-дверным кузовом начинается от 559 900 рублей, купить "пятидверку" можно от 602 900 рублей. Модель оснащена 8-клапанным бензиновым мотором 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой МКП.