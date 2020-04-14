Число заболевших коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом во Франции составило 103 573 человека, об этом заявил 14 апреля минздрав республики. В общей сложности 15 529 человек скончались, 28 805 выздоровели.

Днем ранее минздрав Франции заявил, что страна достигла наивысшего пика эпидемии. По словам гендиректора по вопросам здоровья министерства Жерома Саломона, о прохождении пика свидетельствуют уменьшение числа летальных случаев и сокращение количества пациентов в реанимации в течение последних четырех дней.

Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил режим изоляции в стране до 11 мая.