Генерал Чернышов: Россия в помощь Сербии направила самое ценное - людей

"Люди в восторге. Достаточно просто выйти на улицу, где наши специалисты выполняют задачи, и убедиться в этом. Теплота сразу видна и ощущается. Гражданам Сербии дорого то, что Россия не забыла Сербию в эти трудные дни. Сербский народ не скрывает своей благодарности за помощь и поддержку", - заявил в интервью сербскому изданию "Вечерние новости" высокопоставленный российский военный.

Следует отметить, что сербский посол в Москве Мирослав Лазански назвал Михаила Чернышова "убийцей коронавируса". "Направление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа генерал-майора Михаила Чернышова демонстрирует значение, которое придает нам и нашей стране президент Российской Федерации Владимир Путин, - заявил в интервью изданию Informer дипломат. - Он в Сербию послал своего "генерала-супермена", подготовленного ко всем видам биологической войны".

Между тем 14 апреля стало известно, что МЧС России при содействии Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции: защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений Сектора по ЧС МВД Сербии будет закуплено в Сербии в ближайшее время. Всего более 3000 комплектов. "Накануне в РСГЦ, который базируется в сербском городе Нише с 2012 года, с просьбой о помощи в оснащении сотрудников средствами индивидуальной защиты обратилось руководство МВД Сербии, - сообщили в пресс-службе МЧС. - В настоящий момент производятся необходимые процедуры для скорейшего направления гуманитарной помощи".