Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто"

Кроссовер Hyundai Tucson обзавелся в России спецверсией, которая называется WAY. Главная "фишка" автомобилей, выпущенных ограниченных тиражом, - мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном на передней панели, оснащенная платформой "Яндекс.Авто", куда входят "Яндекс.Навигатор" и голосовой ассистент Алиса.

Также такой Tucson получил светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, рейлинги на крышу, круиз-контроль с ограничителем скорости, поясничный подпор сиденья водителя с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами Continental и полноразмерное запасное колесо.

Переднеприводный Hyundai Tucson WAY с бензиновым двигателем 2,0 литра (150 л.с.) обойдется в 1 749 000 рублей, полный привод стоит 1 829 000 рублей, а за автомобиль с мотором 2,4 литра (184 л.с.) и версией 4x4 попросят 1 939 000 рублей. Все кроссоверы специальной серии предлагаются с 6-ступенчатым "автоматом".

Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 15 813 автомобилей - на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране остались на прежнем уровне и составили 41 576 машин (+0,4%). В марте кроссовер Tucson нашел 2064 покупателей (+11%).

Ранее "РГ" сообщала о том, что в России появилась самая дорогая версия Hyundai Solaris. Стоимость машины стартует с отметки 765 000 рублей.