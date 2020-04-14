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14.04.2020 14:06
Рубрика: Легковые авто

Nissan заверил, что новый X-Trail появится этой осенью

Текст: Константин Руссов
Фото: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Фото: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Фото: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Несмотря на то, что заводы в США закрыты до конца апреля, новый Nissan Rouge (в нашей стране - X-Trail) доберётся до дилеров в запланированные до начала пандемии сроки. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает агентство Automotive News.

Мировая премьера модели должна была состояться в этом месяце в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу, сроки проведения которого были пересмотрены: напомним, теперь мероприятие пройдёт в конце лета.

Фото: iStock
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Пандемия и закрытие заводов на карантин, несомненно, вносит свои коррективы в производственные планы. Так, новый Rogue должен был встать на конвейер в мае, но теперь это случится не ранее осени.

"В настоящее время наши планы по выпуску новых моделей на рынке США не пересмотрены, и новое поколение кроссовера появится у дилеров, как и планировалось, осенью", - заявили в компании.

Rogue/X-Trail - важная модель, которая демонстрирует высокие показатели продаж на фоне спроса на остальные автомобили марки. Так, например, в США, несмотря на свой возраст (Rogue представлен с 2013 года), кроссовер остаётся самой продаваемой моделью Nissan и занимает шестую строчку самых продаваемых моделей на рынке Соединённых Штатов. По итогам прошлого года Rogue разошёлся тиражом почти 350 500 экземпляров, пропустив вперёд только Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Ранее "РГ" публиковала патентные изображения Nissan X-Trail/Rogue новой генерации.

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