Китайские эксперты высоко оценили принятые в Москве меры по борьбе с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, главные внештатные специалисты департамента и главврачи клиник, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, обсудили с коллегами из Китая вопросы профилактики, лечения и меры по недопущению распространения инфекции. Анастасия Ракова рассказала:

- Коллеги из Китая уже несколько дней в Москве и провели ряд рабочих встреч в московских больницах. Мы надеемся, что их уникальный опыт и знания помогут нам в борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве.

В составе делегации врачи из провинции Хэйлунцзян, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии. Алексей Хрипун подвел итог работы с китайскими коллегами:

- Вместе с экспертами из Китая мы обсудили вопросы путей передачи инфекции и заражения, введения режима изоляции как одного из способов предотвращения распространения инфекции, новых методов диагностики. В Москве уже работает способ подтверждения диагноза, основанный на выявлении очень характерных, специфических признаков коронавирусной инфекции в сочетании с результатами компьютерной томографии. Представили мы китайским коллегам и уникальный опыт 52-й городской больницы по применению препарата, который позволяет вовремя блокировать цитокиновый шторм, а значит не допускать у пациентов с коронавирусной инфекцией тяжелого развития болезни.

Члены делегации уже посетили медицинский комплекс в Коммунарке, городскую клиническую больницу №15 им. Филатова и НИИ им С.П.Склифосовского. Планируют осмотреть и другие ведущие стационары Москвы, где оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Замдиректора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли сказал после одного из визитов:

- Мы высоко оцениваем меры, принятые как правительством РФ, так и правительством Москвы. Отмечаем, что столица заранее начала активно готовиться к возможному распространению в городе коронавирусной инфекции. В России сейчас сложилась ситуация, похожая на ту, что была в Китае. Мы предпринимали особые меры, и считаем, что успешно остановить распространение вируса поможет введение в городе строгих ограничительных мер.

Побывали китайцы и в Новой Москве, где уже завершается возведение инфекционной больницы. Площадь новой больницы 43 гектара и она будет рассчитана на 500 пациентов с возможностью расширения до 900 коек. Специалисты из Китая оценили масштабы больницы и сроки строительства.