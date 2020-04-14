Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина

В Москве мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за поход в магазин во время карантина. Такое решение принял Черемушкинский районный суд, передает ТАСС.

Гражданин живет в одной квартире с больным COVID-19. Поэтому он был обязан находиться на домашнем карантине 14 дней после выздоровления пациента. Мужчина мог воспользоваться доставкой еды, однако сам вышел на улицу и отправился в сетевой магазин. Поскольку в столице есть полная база людей, находящихся на карантине, этот подход быстро вычислили.

Суд наложил штраф по итогам рассмотрения административного материала. В общей сложности в Москве за аналогичные нарушения оштрафованы 55 человек. Кроме того, более 5 тысяч штрафов только за последние выходные наложено на нарушителей режима самоизоляции.