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14.04.2020 11:56
Рубрика: Легковые авто

Полиция будет проверять водителей на въездах в Москву

Текст: Сергей Бабкин
С 15 апреля полиция начнет проверять автомобили, въезжающие в Москву.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По информации ГУ МВД столицы, патруль попросит предъявить пропуска не только водителей, но и пассажиров. "В связи с этим возможны затруднения движения", - предупреждают в главке. Тем, кто направляется из области в Москву на машине (например, на работу), следует выезжать заблаговременно.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Напомним, что с 15 апреля спецпропуска обязательны для всех, кто едет по Москве на личном или общественном транспорте. Исключение составляют сотрудники правоохранительных органов, госслужащие и некоторые другие категории, у которых есть служебные удостоверения.

Если у водителя не окажется пропуска, его оштрафуют на 5 тысяч рублей и предложат развернуться. Если он не подчинится, его остановят на следующем посту и оштрафуют снова. Более того, такой поступок могут квалифицировать как неподчинение законному требованию представителя власти. В таком случае водителя могут доставить в отделение, а машину - эвакуировать на спецстоянку.