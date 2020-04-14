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14.04.2020 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков

Текст: Александр Мелешенко
В Москве за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков, дающих возможность передвигаться по городу на общественном или личном транспорте. При этом около 900 тысяч из них будут аннулированы, поскольку в них внесены недостоверные или некорректные данные - фамилии написаны с цифрами, указаны несуществующие номера паспортов или ИНН. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

По его словам, 900 тысяч пропусков аннулируют после первичных проверок - именно они позволили выявить несоответствия.

"Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки или "на всякий случай", - подчеркнул Лысенко. - В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Помимо аннуляции пропуска к указавшим некорректные или недостоверные сведения могут применяться и другие санкции - их привлекут к административной ответственности, добавил глава департамента.

Напомним, проверять наличие пропуска у москвичей начнут 15 апреля - он понадобится тем, кто будет передвигаться по городу на автомобиле или общественном транспорте.

Оформить цифровой пропуск можно онлайн на портале mos.ru, а также по номеру телефона +7 (495) 777-77-77 или с помощью sms на короткий номер 7377.

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