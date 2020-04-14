В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков

По его словам, 900 тысяч пропусков аннулируют после первичных проверок - именно они позволили выявить несоответствия.

"Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки или "на всякий случай", - подчеркнул Лысенко. - В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях".

Помимо аннуляции пропуска к указавшим некорректные или недостоверные сведения могут применяться и другие санкции - их привлекут к административной ответственности, добавил глава департамента.

Напомним, проверять наличие пропуска у москвичей начнут 15 апреля - он понадобится тем, кто будет передвигаться по городу на автомобиле или общественном транспорте.

Оформить цифровой пропуск можно онлайн на портале mos.ru, а также по номеру телефона +7 (495) 777-77-77 или с помощью sms на короткий номер 7377.