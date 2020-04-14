На заразившую людей коронавирусом жительницу Совгавани завели дело

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Советской Гавани, которая, будучи больной коронавирусом, сбежала из госпиталя и заразила других людей.

- Правоохранительные органы занимаются. Думаю, что там все будет доведено до передачи дела в суд, - сообщил журналистам заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев.

На утро 14 апреля в Хабаровском крае подтверждено 54 случая заражения COVID-19, семь человек выздоровели, двое скончались. Заболевшие выявлены в региональном центре, Советской Гавани, селе Богородском, Хабаровском и Бикинском районах. Богородское закрыто на карантин.

В целом по стране подтверждено 18 328 случаев заражения, 1 470 человек вылечились, умерли 148.