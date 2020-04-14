Совладельца "Зимней вишни" привезли из Калининграда в СИЗО Кемерова

Экстрадированного из Польши совладельца кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек, доставили из Калининграда в Кемерово.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Вишневский помещен в кемеровский СИЗО.

По версии следствия, в 2013-2014 годах бывшему футболисту за взятку в размере семи миллионов рублей удалось провести реконструкцию здания бывшей кондитерской фабрики без разрешения на строительство. Вопреки утвержденному проекту, автоматические системы пожаротушения на этажах ТРЦ установлены не были. По материалам дела, обвиняемая в получении взятки от предпринимателя начальник областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения норм противопожарной безопасности. Все это в итоге привело к трагедии. Уголовное дело в отношении Комковой и ее соучастников рассматривается в суде.

После пожара Вишневский, уехавший из России в 2016 году, продолжал заниматься бизнесом в Испании. На деньги, в том числе сэкономленные на реконструкции ТРЦ, он приобрел дорогостоящее имущество. После пожара его арестовали заочно и объявили в международный розыск. Следствие приняло меры для ареста принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилой и коммерческой недвижимости в России и Испании.

Из Польши в Россию Вишневский был экстрадирован 24 марта. В Калининграде его поместили на 14-дневный карантин в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (тест показал отрицательный результат), а после - предъявили обвинение по части пятой статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Пожар в "Зимней вишне", произошедший 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, 37 из которых дети. Еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

Вячеслав Вишневский - пятнадцатый по счету фигурант уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне". В судах Кемерова сейчас рассматриваются дела в отношении 14 обвиняемых. Среди них экс-начальник областного ГУ МЧС Александр Мамонтов, его подчиненные, бывшее руководство торгового центра и компании-собственника, пожарные и представители компании, устанавливавшей в ТРЦ пожарную сигнализацию.