В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для больных COVID-19

В поселке Новосергиевка в спешном порядке разворачивается мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Заболевание подтверждено уже у тридцати пяти постояльцев нелегального хостела, который был выявлен полицией в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, мобильный госпиталь рассчитан на 88 коек.

Там будут работать врачи Всеволожской межрайонной больницы.

В самом хостеле в момент визита полиции проживало 145 человек. Изначально у 14 постояльцев были признаки ОРВИ. Владелец хостела предусмотрительно отселил их в другое помещение. Но вспышки избежать не удалось. Сейчас все постояльцы на карантине, выясняется список лиц, с которыми они контактировали в последнее время.

Сам хостел находится за высоким забором и внешне напоминает вместительный коттедж. В полиции выясняют, на кого работали мигранты, проживающие в хостеле.