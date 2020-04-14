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14.04.2020 20:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МВД Крыма разъяснило, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Республике Крым накануне вступления в действие новых административных штрафов, предусмотренных за нарушение режима самоизоляции, региональное МВД разъяснило порядок привлечения к ответственности.

Как следует из сообщения ведомства, штрафовать крымчан начнут с 14 часов 15 апреля. На время действия режима повышенной готовности граждане за пределами своего дома обязаны иметь при себе паспорт либо иной документ с фотографией, удостоверяющий личность. Также у крымчан на улице должны быть другие документы, подтверждающие, что они на законном основании покинули свое жилище. Сотрудники предприятий, которым разрешена работа, должны иметь при себе справку установленного образца.
С 15 апреля крымчан попросили выходить на улицу с паспортами

- Если личность установить невозможно, гражданин отказывается предъявить документы или их нет с собой, либо гражданин оказывает сопротивление законным требованиям сотрудника полиции, его доставят в отдел полиции для идентификации и привлечения к административной ответственности, - говорится в сообщении. - Особое внимание сотрудники полиции будут обращать на граждан, допускающих такие нарушения повторно.

Сотрудники полиции будут безоговорочно составлять протоколы о нарушениях на крымчан, находящихся в парках, скверах, спортплощадках и стадионах, у водоемов, на площадках барбекю, пляжах, отдыхающих на лавочках, во дворах жилых домов. Запрещено также посещать кладбища, мемориалы, собираться группами и проводить массовые мероприятия. Несовершеннолетние не могут находиться на улице без сопровождения взрослых.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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При остановке автомобилей проверят документы водителя и всех пассажиров на предмет соблюдения требований самоизоляции.

В МВД напомнили, что покидать жилье можно лишь для похода в ближайший продуктовый магазин, аптеку, для обращения за неотложной медицинской помощью, выноса мусора, выгула домашних животных не далее 100 метров от дома, а также в случае угрозы жизни при нахождении дома. Такой порядок действует до 30 апреля.

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