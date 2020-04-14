Обмелевшие водохранилища Крыма сняли с коптера

Снабжающие Симферополь питьевой водой водохранилища сняли с квадрокоптера. Видеозапись сильно обмелевших водоемов опубликовало агентство РИА Новости Крым.

Видеозапись с воздуха показывает, что имеющее проектную емкость около 36 миллионов кубометров Симферопольское водохранилище сейчас подпитывают лишь небольшие ручейки. Пространство от бывшей береговой линии до воды превратилось в безжизненную пустыню. В Симферопольском водохранилище по данным Госкомводзхоза РК сейчас 10,4 миллиона кубометров воды - это всего 28,9 процентов от проектного объекта, и оно продолжает стремительно усыхать.

Примерно такая же ситуация и с Партизанским водохранилищем, что наполнено сейчас на 31,5 процента (10,8 миллиона кубометров воды). И лишь небольшое Аянское водохранилище благодаря талым водам с гор наполнено на 71,3 процента.

Напомним, за март на полуострове выпало лишь несколько миллиметров осадков, или 20 процентов от нормы. Снега на высокогорных плато Крыма за зиму накопилось тоже слишком мало, чтобы наполнить водохранилища. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Республики Крым к началу апреля составил 106,26 миллиона кубометров, что на 6,32 миллиона больше, чем месяц назад. А год назад запасы воды в тех же водоемах оценивались в 194,5 миллиона кубов.

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает в случае необходимости введение подачи воды по графику.