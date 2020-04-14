Renault отказалась от продажи легковых авто. Но только в КНР

Совместное предприятие Dongfeng и Renault будет реорганизовано: французская сторона передаст китайскому партнёру 50% своих акций, устранившись от продажи легковых автомобилей в КНР.

Renault сделает акцент на развитии электромобилей и моделях коммерческого сегмента. Компания продолжит осуществлять послепродажное обслуживание более 300 тысяч клиентов.

В 2019 году Renault продала в Китае 179 600 новых автомобилей, что ниже показателя позапрошлого года на 17%. Но речь ведётся обо всех моделях, выпускаемых французской компанией в кооперации с китайскими партнёрами. Что касается конкретно Dongfeng Renault Automotive Company, то именно это СП показало самые худшие результаты - минус почти 69% за рассматриваемый период.

В условиях нынешней экономической ситуации, когда автопроизводителю приходится брать в долг, чтобы избежать национализации, избавляться от непрофильных активов - довольно разумный шаг.

Таким образом, у Renault в Китае остаётся три совместных предприятия: Renault Brilliance Jinbei Automotive, выпускающее малотоннажные коммерческие автомобили, и два СП, нацеленных на электрокары: eGT New Energy Automotive (партнёр Dongfeng) и Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle.