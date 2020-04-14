"Русский Унимог" или "Табуретка". Почему так называли редкий ЗИЛ

В портфолио предприятия ЗИЛ существовала концептуальная модель, которую не просто прозвали "Русским Унимогом". Существовало, правда, и другое название - "Табуретка". Хотите узнать, почему?

Строго говоря, ЗИЛ-390610 - это так называемый макетный образец, созданный усилиями сотрудников зиловского КЭП (конструкторско-экспериментального производства) и компании "Вездеход-ГВА".

Несмотря на внешнее сходство с ЗИЛ-432720, ЗИЛ-390610 обладал оригинальными конструктивными особенностями. Дело в том, что грузовик представлял из себя гибрид "Бычка" (ЗИЛ-5301) и "Синей птицы" - колесной амфибии (ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061). Благодаря управляемым колесам заднего моста и рулевому управлению от "Синей птицы", равно как короткой колесной базе, ЗИЛ-390610 мог развернуться на небольшом пятачке.

Таким образом, прежде всего из-за сверхкороткой колесной базы (2800 мм), а точнее - ее соотношению с колеей колес - (2050 мм) ЗИЛ-390610 и получил прозвище "Табуретка". Ну а сходство с Unimog предопределило сходство конструктива шасси - по сути в обоих случаях получилось что-то среднее между грузовиком и трактором. Неудивительно, что ЗИЛ-390610 готовили к подвигам в коммунальном хозяйстве. Предполагалось, что серийная версия грузовика будет выполнять широкий спектр транспортных и уборочных работ, как и немецкие Unimog.

Кабина между тем была позаимствована у "Бычка" ЗИЛ-5301, а на роль силового агрегата выбрали минский дизель Д-245 объемом 4,75 литра, мощностью 105 л.с. Трансмиссия была выполнена по так называемой Н-образной схеме с бортовой раздачей потока мощности. Тяга от двигателя через 5-ступенчатую коробку передач ЗиЛ-5301 передавалась на раздаточную коробку, имеющую две понижающие передачи.

В конструкцию автомобиля были включены также четыре бортовых редуктора и четыре колесных редуктора. Эти решения вкупе с полным приводом всех колес с диагональными камерными шинами с возможностью регулировки давления в пределах 0,5 - 3, 2 кг/см обеспечили прототипу высочайшую проходимость.

Уникальными особенностями стали также поворачиваемость колес обоих мостов (полноуправляемое шасси), впечатляющий дорожный просвет, а также небольшие передний и задний свесы. Внедорожник располагает шестью точками отбора мощности. А оригинальная трансмиссия позволила получить широкий диапазон рабочих скоростей (от 0,9 до 80 км/ч), что чрезвычайно важно именно для коммунальной техники.

Увы, в серию уникальный автомобиль так и не пошел. Тем не менее ЗИЛ-390610 показывали на нескольких выставках. Машина также успешно участвовала в соревнованиях по трак-триалу в зачетной группе "Прототипы". В декабре 1996 года на первых таких соревнованиях команда АМО ЗИЛ, выступавшая на доработанном ЗИЛ-390610, заняла первое место. В феврале 1998 грузовик вновь стал победителем таких соревнований.