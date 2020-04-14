Самый маленький в России. УАЗ "Профи" превратили в топливозаправщик

На шасси коммерческого грузовичка УАЗ "Профи" создали аэродромный топливозаправщик. Новую модификацию под названием АТЗ-1,0 начала выпускать фирма из Подмосковья.

"Профи" стал первым отечественным компактным транспортом такого типа в России и предназначен для заправки сверхмалых и малых самолетов.

Уникальная заправочная малолитражка на базе легкого коммерческого автомобиля (LCV) получила специальную надстройку из односекционной цистерны объемом 920 литров, заправочный шланг и счетное устройство с погрешностью 0,25%.

Помимо этого, в исполнение входит фильтр-водоотделитель, он очищает авиатопливо от воды и механических примесей, а также насос, который заполняет цистерну непосредственно из тары. Сама цистерна выполнена двухсекционной и изготовлена из нержавеющей стали, между секциями встроен теплоизолятор. Длина заправочного рукава составляет 8-15 м, скорость заправки топливом достигает 50 литров в минуту.

Напомним, ульяновская "полуторка" выпускается с осени 2017 года. Модель оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-Про мощностью 149 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. На выбор доступна как заднеприводная трансмиссия, так и переднеприводная. Для грузовичка предлагается ГБО с пропан-бутановой смесью. Стандартное оснащение включает в себя следующее: кондиционер, обогрев лобового стекла, 7-дюймовый тачскрин и многое другое. Цены на УАЗ "Профи" лежат в диапазоне от 834 900 до 1 155 900 рублей.

Ранее Ульяновский автозавод анонсировал появление многофункционального фургона УАЗ "Профи". В перспективе семейство Profi пополнится за счёт "тяжёлой" модификации с двухскатной ошиновкой и новым задним мостом.