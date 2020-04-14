Сенатор: Коронавирус используется Западом для информационной войны против РФ

Западные СМИ искажают информацию о борьбе России с коронавирусом и о ее помощи другим странам, используют пандемию как еще один повод для ведения пропагандисткой войны. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в ходе заседания комиссии во вторник.

Он напомнил, что Россия, "имея самую протяженную в мире границу с Китаем, до сих пор находится в числе тех, кто с января сдерживает катастрофическое развитие эпидемии на своей территории". "Мы даже помогаем многим другим странам на всех континентах. Однако государственные информационные машины стран НАТО пытаются не только искажать действительность, но и сеять панику среди россиян", - сказал сенатор.

Ситуация с распространением коронавируса в России в западных СМИ описывается в нарочито мрачных тонах, не соответствующих реальному положению дел, отметил он. "Тот же "Голос Америки" пишет на днях, что власти используют все способы, чтобы подавить распространение реальной информации. И это при том, что все наши государственные СМИ круглосуточно доводят до россиян данные о числе выявленных больных, тестировании, обсервации, выздоровевших и погибших", - сказал Климов.

Он также привел в пример материал "Радио Свобода" под названием "Это российский Ухань. Страшные истории из московских больниц". "Для справки, в тот самый день в России от осложнений COVID-19 погибло 24 человека, в США же пандемия унесла в этот же день жизни более 2 тысяч, то есть почти в сто раз больше, чем у нас", - отметил Андрей Климов.

Кроме того, в комиссии намерены присмотреться к информационной политике американских интернет-ресурсов. "Наш старый знакомый, Google, также отметился​​​. Там чудесным образом стали исчезать сюжеты. В том числе обращение президента РФ к гражданам", - сказал Климов, добавив, что Google стал удалять также разъяснения российских врачей-вирусологов о том, как обстоит ситуация с коронавирусом и какие меры предосторожности надо принимать гражданам. "Наша комиссия должна этим поинтересоваться глубоко и серьезно", - уверен парламентарий.

Наконец, сенаторы изучат источники DDoS-атак на ресурсы российских госорганов. Поводом стало вчерашнее заявление столичных властей о том, что сайт мэрии подвергался атакам, в том числе - из-за рубежа, после начала оформления электронных пропусков. "Мы также подвергаемся DDoS-атакам при проведении выборов", - отметил Андрей Климов.

Все эти темы найдут отражение в ежегодном докладе комиссии. Срок его публикации пока не известен, поскольку работа проходит в нештатном режиме. "Предварительно давайте будем рассчитывать на подготовку текста к июню", - сказал Климов. До этого срока сенаторы планируют провести несколько встреч в очной или заочной форме, формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.