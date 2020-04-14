Тесты на иммунитет к коронавирусу начнут делать в ближайшие 10 дней

До конца следующей недели в серологических лабораториях начнут определять антитела к COVID-19. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире Первого канала. "В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови", - сказал он.

Он пояснил, что для теста на иммунитет к коронавирусу потребуется приехать в лабораторию и сдать кровь из вены, и рекомендовал это сделать после санитарно-карантинных мероприятий, которые происходят в стране.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые тесты зарегистрированы на прошлой неделе. Они помогут выявлять иммунитет к инфекции. Тесты, которыми ранее пользовались врачи, позволяли находить только зараженных людей, но не переболевших.

Также с помощью них можно будет тестировать вакцины от коронавируса. "Новый диагностический инструмент позволит проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.