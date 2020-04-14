У Hyundai будет новая модель - Custo. Первые фото

В Китае растёт конкуренция в сегменте бизнес-вэнов, и Hyundai готовится к выводу новой модели - Custo.

Заявка на регистрацию торгового наименования появилась в патентной базе Министерства промышленности и торговли Поднебесной. Более того, шпионам удалось сделать несколько снимков тестового прототипа.

Сквозь маскировочную накидку и камуфляжную плёнку можно без проблем увидеть, что дизайн решётки радиатора будет таким же, как у нового Hyundai Tucson. Не удивимся, если Custo примерит и двухъярусную оптику. С уверенностью можно говорить о том, что задние двери будут сдвижными.

Фото: www.autohome.com.cn

Из всех элементов интерьера под пологом не скрыты лишь рулевое колесо, которое впервые дебютировало на новой Elantra, и второй ряд сидений. В данном случае у автомобиля салон имеет посадочную формулу "2+2+2". Предполагается, что будет и 7-местная конфигурация минивэна.

Ожидаем, что под капотом Hyundai Custo окажется 2-литровый бензиновый турбомотор.

О сроках премьеры ничего неизвестно.

Фото: www.autohome.com.cn