У Hyundai будет новая модель - Custo. Первые фото

В Китае растёт конкуренция в сегменте бизнес-вэнов, и Hyundai готовится к выводу новой модели - Custo.
Заявка на регистрацию торгового наименования появилась в патентной базе Министерства промышленности и торговли Поднебесной. Более того, шпионам удалось сделать несколько снимков тестового прототипа.
Сквозь маскировочную накидку и камуфляжную плёнку можно без проблем увидеть, что дизайн решётки радиатора будет таким же, как у нового Hyundai Tucson. Не удивимся, если Custo примерит и двухъярусную оптику. С уверенностью можно говорить о том, что задние двери будут сдвижными.
Из всех элементов интерьера под пологом не скрыты лишь рулевое колесо, которое впервые дебютировало на новой Elantra, и второй ряд сидений. В данном случае у автомобиля салон имеет посадочную формулу "2+2+2". Предполагается, что будет и 7-местная конфигурация минивэна.
Ожидаем, что под капотом Hyundai Custo окажется 2-литровый бензиновый турбомотор.
О сроках премьеры ничего неизвестно.