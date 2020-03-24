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24.03.2020 09:04
Рубрика: Легковые авто

Салон нового Hyundai Tucson удивил некрасивой панелью приборов

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Hyundai продолжает тесты нового поколения Tucson, в ходе которых папарацци удалось сфотографировать салон автомобиля. Кроссовер получит такое же рулевое колесо, как последние Elantra и Sonata.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В отличие от нынешней версии Hyundai Tucson модель нового поколения не имеет "парящего" экрана информационно-развлекательной системы, она вписана в архитектуру центральной консоли. Довольно странный дизайн имеет панель приборов, имеющая форму эллипса, по бокам которого расположились аналоговые шкалы, а в центре - дисплей бортового компьютера.

По последней моде новый Hyundai Tucson лишится селектора трансмиссии в виде рычага: выбор режима движения будет осуществляться при помощи клавиш.

Фото: www.thekoreancarblog.com

Известно, что дизайн экстерьера новинки решён в стилистике концепта Hyundai Vision T, представленного в ноябре 2019 года. Основу моторной гаммы составит новый 2.5-литровый двигатель Theta3, который сагрегатируют с 8-диапазонным "автоматом". Предполагается, что корейцы сразу представят и гибридную модификацию кроссовера (в настоящее время Tucson имеет версию типа "мягкий" гибрид).

Фото: iStock
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Премьера нового Hyundai Tucson может состояться в апреле 2020 года. Напомним, что Tucson является основой для пикапа Santa Cruz, дебют которого запланирован на следующий год.

В России Tucson актуального поколения можно купить начиная от 1 549 000 рублей. Модель доступна в версиях как с передним, так и с полным приводом. Гамма двигателей представлена бензиновыми агрегатами мощностью 150 и 185 л.с. и 150-сильным дизелем.

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