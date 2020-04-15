Посольство РФ выяснит роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в Соединенных Штатах выясняет роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По данным противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs, говорится на странице посольства в Facebook. Пока вашингтонский офис фирмы не ответил на запрос российских дипломатов. Антонов выразил надежду, что истина и степень соучастия компании из США в вандализме будут установлены.

Памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия пражского муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе. По словам министра, нарушены обязательства чешской стороны в рамках межправительственного договора, вступившего в силу в 1993 году. Эти обязательства предполагают, в частности, уход за советскими воинскими мемориалами.