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15.04.2020 06:44
Рубрика: Власть

Посольство РФ выяснит роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: AFP/MARK WILSON Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: AFP/MARK WILSON
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: AFP/MARK WILSON

Посольство России в Соединенных Штатах выясняет роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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По данным противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs, говорится на странице посольства в Facebook. Пока вашингтонский офис фирмы не ответил на запрос российских дипломатов. Антонов выразил надежду, что истина и степень соучастия компании из США в вандализме будут установлены.

Памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия пражского муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе. По словам министра, нарушены обязательства чешской стороны в рамках межправительственного договора, вступившего в силу в 1993 году. Эти обязательства предполагают, в частности, уход за советскими воинскими мемориалами.

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