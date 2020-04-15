Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся в конце марта коронавирусом, вылечился. Оба его анализа оказались отрицательными. Об этом сам врач сообщил в соцетях, отметив, что изоляция завершена.

О своем заболевании Денис Проценко объявил в Facebook. Именно его больница в Коммунарке приняла основной поток больных COVID-19. В апреле директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь Проценко протекает не в тяжелой форме. Руководитель Склифа также отметил, что медработники всегда выходят на службу в защите, но риск заразиться есть.

Ранее Денис Проценко сообщил о том, что его удивил возраст инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся в больнице в Коммунарке. Больные оказались гораздо моложе, чем предполагали врачи, исходя из мировой статистики.