Общественный совет при МВД проконтролирует ситуацию с очередями в метро Москвы

Возникшие очереди при входе на станции московского метро, связанные с проверкой цифровых пропусков, взяли на контроль члены Общественного совета при МВД России, сообщил ТАСС. В среду в соцсетях появились фотографии с большими очередями на некоторых станциях столичного метрополитена, которые были вызваны проверкой пропусков.

Глава Общественного совета при МВД РФ, известный адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что "как только пошли сообщения о скоплениях и очередях при входе в метро в связи с пропускной системой, Общественный совет взял эту ситуацию под контроль".

Анатолий Кучерена рассказал, что "были сделаны оргвыводы при организации пропуска пассажиров, и в настоящее время скопления и очереди при входе на станции метро устранены".

Председатель общественного совета при МВД РФ выразил надежду, "что и впредь благодаря усилиям сотрудников полиции и работников метрополитена не будет толкучки, которая категорически нежелательна в нынешних условиях эпидемии".