В Москве полиция начала проверять пропуска

Новости

Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса 09:47
Перу модернизирует штурмовики Су-25 09:46
В Новосибирской области выявлено семь новых случаев заражения COVID-19 09:42
Южноуральцам начали выписывать штрафы за нарушение самоизоляции 09:37
Российский боец Алексей Олейник 9 мая примет участие в турнире UFC 09:31
Мужчина в Подмосковье проник в квартиру, в которой находились дети 09:29
Названы книги, которые читают москвичи на самоизоляции 09:24
Омскому бизнесу, пострадавшему от коронавируса, снизят налоги 09:23
Украинский миномет взорвался в ходе учений 09:11
UFC рассчитывает провести турнир 9 мая на частном острове 09:07
В Астраханской области умер первый пациент с COVID-19 09:04
В Майами продают "Жигули" в идеале с салоном из красной кожи 09:04
В Приамурье пасхальные богослужения пройдут при "закрытых дверях" 09:03
В Саратовской области еще семь человек заболели коронавирусом 09:02
СМИ: Поставки бананов на мировые рынки обвалятся из-за эпидемии COVID-2019 09:02
В Ульяновской области зарегистрирована первая смерть от COVID-19 08:45
Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом 08:44
Арест автомобиля вынудил уральца заплатить алименты сыну-инвалиду 08:38
В России снизились цены на бензин 08:30
Исследование: Россияне на самоизоляции занялись кулинарией 08:27
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке 08:15
В Якутии ввели карантин в вахтовом поселке 08:02
Власти Новой Зеландии из-за коронавируса сократят зарплаты госслужащих 08:02
Водитель Tesla не закрыла дверь перед въездом в гараж и поплатилась за это 08:00
В Хабаровском крае не будут вводить режим ЧС из-за коронавируса 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
15.04.2020 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве полиция начала проверять пропуска

Текст: Сергей Бабкин
С 15 апреля, как и было анонсировано, полиция начала проверку пропусков на въездах в Москву.

Как уточняют в пресс-службе столичного ГУ МВД, дороги на въездах специально сузили. Судя по фото в соцсетях, проезжая часть огорожена барьерами, проехать можно только по одному ряду. Полицейские проверяют пропуска у водителей и пассажиров. Если оснований для въезда в город нет, патрульные предлагают им развернуться. А если водитель все-таки поедет дальше, его оштрафуют. Информации о таких случаях нет. В главке уточнили, что в такси пропуск нужен только пассажирам, водители едут по лицензии.

Сейчас, судя по "Яндекс. Навигатору", заторы образовались на многих съездах с МКАД в город.

На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом
Посольство РФ выяснит роль американской компании в сносе памятника Коневу
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
ООН: США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования ВОЗ
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе