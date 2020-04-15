В Москве полиция начала проверять пропуска

Как уточняют в пресс-службе столичного ГУ МВД, дороги на въездах специально сузили. Судя по фото в соцсетях, проезжая часть огорожена барьерами, проехать можно только по одному ряду. Полицейские проверяют пропуска у водителей и пассажиров. Если оснований для въезда в город нет, патрульные предлагают им развернуться. А если водитель все-таки поедет дальше, его оштрафуют. Информации о таких случаях нет. В главке уточнили, что в такси пропуск нужен только пассажирам, водители едут по лицензии.

Сейчас, судя по "Яндекс. Навигатору", заторы образовались на многих съездах с МКАД в город.