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15.04.2020 07:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье из-за коронавируса отменили первомайские демонстрации

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке отменили традиционное шествие, концерты на Спортивной набережной и других площадках, которые традиционно проводились 1 мая - в Международный день солидарности трудящихся, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Решение было принято из-за распространяющейся коронавирусной инфекции.

По словам заместителя регионального правительства Елены Бронниковой, подготовка к первомайской демонстрации и ее проведение включает большую организационную работу, в которой участвует огромное количество людей.

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"Поскольку ограничительные меры действуют у нас до 30 апреля, и такая работа несет дополнительный риск появления новых случаев заражения инфекцией, было принято решение об отмене традиционных шествий и массовых праздничных мероприятий на 1 мая в Приморье", - пояснила она.

Первомайские демонстрации не будут также проводиться и в других городах края - по тем же причинам, хотя изначально к празднику готовились, надеясь, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Сегодня также стало известно, что оперативный штаб Приморья по борьбе с коронавирусом решил временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий. Трансляцию торжественной Пасхальной литургии в прямом эфире будет вести краевой канал.

В настоящее время в крае действует режим полной самоизоляции. Вчера региональные власти сообщили о четырех новых заболевших COVID-19. Таким образом, в Приморье официально зарегистрированы 32 случая заражения коронавирусом. Два человека погибли. Трое - выздоровели.

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