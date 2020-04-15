Новости

Коронавирус обнаружен еще у 12 прибывших из РФ в КНР граждан 05:33
В Приморье на Пасху из-за коронавируса закроют храмы 05:25
В США за минувшие сутки коронавирус унес рекордное число жизней 05:21
В Бурятии подтверждено 100 случаев заражения COVID-19 05:17
Зарплату руководства в "АЛРОСА" снизили на 20 процентов 05:11
В Бурятии умерла вторая пациентка с коронавирусом 04:49
ООН: США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования ВОЗ 04:40
Испытатель вакцины от коронавируса поделилась ощущениями от инъекции 04:19
Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом 04:05
В Приморье возобновили обучение детей в малокомплектных школах 03:40
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19 03:29
Глава МИД Турции озвучил условие для покупки систем ПРО у США 03:13
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения 02:58
SpaceX отложила намеченный на четверг запуск 60 спутников Starlink 02:47
Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов 01:53
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков 01:46
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом 01:32
Министр здравоохранения пояснил, когда улучшится ситуация с коронавирусом 01:15
РФ и РБ не выявили изменений радиационной обстановки из-за пожаров у ЧАЭС 00:55
В Калининградской области ввели пропуска для передвижения по региону 00:41
В Москве закроют платформу станции МЦД-2 "Каланчевская" в сторону Нахабино 00:37
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 00:22
РПЦ призвала выставить в окна на Пасху фонарики вместо опасных свечей 00:05
Заболеваемость COVID-19 в Москве перестанет расти через неделю 14.04.2020
Госдеп США сообщил о первом случае смерти дипломата из головного офиса 14.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
15.04.2020 05:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье на Пасху из-за коронавируса закроют храмы

Текст: Анна Бондаренко

Оперативный штаб Приморья по борьбе с коронавирусом решил временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий. Трансляцию торжественной Пасхальной литургии в прямом эфире будет вести краевой канал, сообщает пресс-служба правительства края.

В Приморской митрополии рекомендовали временно закрыть для граждан храмы, приходы, монастыри подведомственных ей Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской епархий. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, которые сопровождают богослужение или обеспечивают онлайн-трансляцию пасхальной службы.

Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
Греческая церковь попросила архиереев отдать зарплату на борьбу с COVID-19

При этом, приводит пресс-служба слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, необходимо соблюдение правил личной гигиены и дезинфекционного режима в религиозных учреждениях.

Трансляция, которую будет вести "Общественное телевидение Приморья", пройдет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 4.00 в режиме онлайн.

Напомним, что еще вчера Владивостокская епархия собиралась проводить богослужения на Пасху, правда, с введением некоторых ограничений, которые должны были обезопасить прихожан от распространения коронавирусной инфекции. При этом она призвала верующих молиться дома.

В настоящее время в крае действует режим полной самоизоляции.

Вчера региональные власти сообщили о четырех новых заболевших COVID-19. Таким образом, в Приморье официально зарегистрированы 32 случая заражения коронавирусом. Два человека погибли. Трое - выздоровели.

Общество Религия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ