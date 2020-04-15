В Приморье на Пасху из-за коронавируса закроют храмы

Оперативный штаб Приморья по борьбе с коронавирусом решил временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий. Трансляцию торжественной Пасхальной литургии в прямом эфире будет вести краевой канал, сообщает пресс-служба правительства края.

В Приморской митрополии рекомендовали временно закрыть для граждан храмы, приходы, монастыри подведомственных ей Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской епархий. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, которые сопровождают богослужение или обеспечивают онлайн-трансляцию пасхальной службы.

При этом, приводит пресс-служба слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, необходимо соблюдение правил личной гигиены и дезинфекционного режима в религиозных учреждениях.

Трансляция, которую будет вести "Общественное телевидение Приморья", пройдет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 4.00 в режиме онлайн.

Напомним, что еще вчера Владивостокская епархия собиралась проводить богослужения на Пасху, правда, с введением некоторых ограничений, которые должны были обезопасить прихожан от распространения коронавирусной инфекции. При этом она призвала верующих молиться дома.

В настоящее время в крае действует режим полной самоизоляции.

Вчера региональные власти сообщили о четырех новых заболевших COVID-19. Таким образом, в Приморье официально зарегистрированы 32 случая заражения коронавирусом. Два человека погибли. Трое - выздоровели.