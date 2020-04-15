Аксенов объяснил, почему агенты Украины в Крыму обречены

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание в Крыму агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершить несколько диверсионно-террористических атак на территории полуострова. По мнению Аксенова, последнее задержание еще раз говорит о профессиональной и кропотливой работе российских спецслужб, которые не оставляют шансов враждебным иностранным государствам дестабилизировать ситуацию в российском Крыму.

- Профессионализм наших коллег из ФСБ ни у кого не вызывает сомнений, - написал Аксенов в Facebook. - Поэтому иностранным агентам работать на территории Крыма не рекомендуется. Их ожидает только тюрьма. В остальном ситуация в нашем регионе спокойная. Все правоохранительные структуры работают в штатном режиме, безопасность полуострова обеспечена в полном объеме.

Аксенов отметил, что ФСБ России постоянно отслеживает связи и контакты российских экстремистов и зарубежных шпионов. В то же время не стоит связывать надежды со сменой внешнеполитического курса Украины при президенте Владимире Зеленском.

- Задержание украинских шпионов в очередной раз показывает, что Киев не собирается прекращать подрывную деятельность в отношении Крыма, - считает Аксенов. - Власть там меняется, но политика остается прежней - деструктивной и террористической по своей сути. Но наши военные и спецслужбы готовы дать достойный ответ на любые угрозы.

Напомним, на полуострове изобличены военнослужащая Вооруженных Сил РФ и гражданин Украины, которые передавали военной разведке Украины сведения гостайны и шпионили по заданию украинских спецслужб. Разведывательные операции организовал 45-летний начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, Олег Ахмедов. Террористы запасли для совершения терактов электродетонаторы, запалы, взрыватели и взрывчатые вещества.