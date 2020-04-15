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15.04.2020 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в расстреле девушек на горе Уктус признали вменяемым

Текст: Татьяна Воробьева

Стали известны результаты психиатрической экспертизы жителя Екатеринбурга, который проходит обвиняемым по делу о расстреле двух девушек на горе Уктус в 2018 году. "Установлено, что мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчет в совершаемых действиях", сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации/ youtube.com
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Напомним, двух подруг с огнестрельными ранениями нашли на склоне горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года. Одна девушка умерла на месте, вторая скончалась позднее в больнице.

Сразу раскрыть преступление не удалось. Правоохранительные органы допросили около двух тысяч человек, провели свыше 300 различных экспертиз, в том числе ДНК, баллистическую и так далее. И лишь в прошлом году в деле появился фигурант.

34-летнего инженера одного из городских предприятий задержали девятого декабря 2019-го. В его квартире нашли части оружия, в том числе компоненты пневматики. Задержанный дал признательные показания после проверки на полиграфе. По вменяемой ему статье "Убийство" (пункты "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Теперь, после проведения комиссионной психиатрической экспертизы, по уголовному делу выполняются процессуальные действия, направленные на завершение расследования.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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