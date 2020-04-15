Обвиняемого в расстреле девушек на горе Уктус признали вменяемым

Стали известны результаты психиатрической экспертизы жителя Екатеринбурга, который проходит обвиняемым по делу о расстреле двух девушек на горе Уктус в 2018 году. "Установлено, что мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчет в совершаемых действиях", сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев.

Напомним, двух подруг с огнестрельными ранениями нашли на склоне горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года. Одна девушка умерла на месте, вторая скончалась позднее в больнице.

Сразу раскрыть преступление не удалось. Правоохранительные органы допросили около двух тысяч человек, провели свыше 300 различных экспертиз, в том числе ДНК, баллистическую и так далее. И лишь в прошлом году в деле появился фигурант.

34-летнего инженера одного из городских предприятий задержали девятого декабря 2019-го. В его квартире нашли части оружия, в том числе компоненты пневматики. Задержанный дал признательные показания после проверки на полиграфе. По вменяемой ему статье "Убийство" (пункты "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Теперь, после проведения комиссионной психиатрической экспертизы, по уголовному делу выполняются процессуальные действия, направленные на завершение расследования.