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15.04.2020 06:19
Рубрика: В мире

В Южной Корее начались парламентские выборы

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В шесть часов утра 15 апреля на всей территории Республики Корея (РК) одновременно начали работу 14330 избирательных участков, где стартовали выборы 21-го состава Национального собрания (парламента) страны.
Фото: AFP/YONHAP Фото: AFP/YONHAP
Фото: AFP/YONHAP

Как это было уже довольно часто во внутренней политике Кореи, противоборство развернулось между правящим прогрессивным лагерем и консервативной оппозицией. Первый лагерь представляет Демократическая партия "Тобуро", а второй - Объединенная партия будущего. Правда и у первых, и у вторых есть свои политические союзники в виде более мелких партий, а также свои партии-клоны - Народная партия "Тобуро" и Партия будущего Кореи. Две последние партии созданы с одной лишь целью, чтобы оттянуть к двум основным лагерям побольше голосов при голосовании по пропорциональной системе.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Всего же предстоит выбрать 300 новых депутатов парламента, из которых 253 избираются по одномандатным округам (мажоритарная система), а остальные 47 - по партийным спискам (пропорциональная система). То есть каждому избирателю в Корее приходится делать выбор дважды - в пользу конкретного кандидата, а также партии.

Что касается мажоритарных округов, то в среднем на каждое место претендуют по шесть-семь кандидатов, а вот список партий весьма обширный. За свое право быть представленными в парламенте борются сразу 35 политических партий, а потому список с названиями представляет собой почти полуметровую ленту бумаги. Длина ее - 48,1 см. Это тоже рекорд для политической истории Кореи. Так что корейцам есть из кого и из чего выбирать, хотя многие жалуются, что у тех же партий названия часто очень похожие.

До этого в пятницу и субботу, 10-11 апреля, прошли уже досрочные выборы, когда каждый желающий вне зависимости от места проживания мог заранее проголосовать, чтобы оставить 15 апреля, который является выходным днем, свободным. Избиратели показали на досрочных выборах рекордную активность, когда свой выбор сделали 26,69 процента или каждый четвертый избиратель. В этой связи высока вероятность, что нынешние выборы станут рекордными для парламентских по активности избирателей. Данные выборы также интересны тем, что впервые в голосовании принимают участие 18-летние граждане РК. Ранее это право молодежь получала лишь при достижении 19 лет.

Пять дней назад было запрещено проводить и публиковать данные результатов опросов общественного мнения. Если верить тем опросам, которые состоялись ранее, то все идет к победе правящего, демократического лагеря. Политологи сходятся во мнении, что правящая партия сможет увеличить свое представительство в парламенте с нынешних 123 до 140 и более мест. Не исключено, что правящий лагерь сможет заручиться и большинством в парламенте, для чего надо получить 151 и более мандатов. Впрочем, хватает и тех, кто не верит в такой успех демократов.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Надо учитывать, что регулярно данные опросов общественного мнения сильно расходились с итоговыми результатами. Так, например, произошло как раз на предыдущих всеобщих выборах в 2016 году, когда находившиеся тогда в оппозиции демократы неожиданно для многих обошли правящую партию. В любом случае точного расклада не может предсказать никто.

Отметим, что нынешние выборы носят сильный характер промежуточной оценки деятельности президента РК Мун Чжэ Ина, который уже почти три года находится на посту лидера страны. Если победит правящая партия, то это позволит Муну оставшиеся два года (в Корее срок президентских полномочий - пять лет) спокойно проводить политику, а демократам надеяться на победу на президентских выборах в мае 2022 года. Если же консерваторы, которые грозились устроить "народный суд президенту и правящей партии", сумеют взять реванш, то это усложнит работу Муна. Вместе с тем в последнее время рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина растет, составляя сейчас около 55 процентов, что является одним из самых высоких (если не самым высоким) показателем для истории президентов Кореи на данном отрезке периода правления.

Тем не менее еще раз стоит отметить, что фактические результаты выборов в парламент часто опрокидывали многие прогнозы, а рейтинг лидера далеко не всегда напрямую превращался в хорошие результаты для правящей партии. В этих выборах значительную роль играют данные конкретных кандидатов, а также отношение к ним на местах.

Первые прикидки по результатам можно будет сделать в 18:15, когда три ведущие телерадиовещательные компании Кореи, обнародуют данные экзит-полов. Правда и тут стоит учитывать, что окончательные результаты могут различаться от экзит-полов. Официальные результаты, как ожидается, будут объявлены в четверг примерно в полдень. На такую задержку оказывает влияние тот факт, что из-за физической длины бюллетеней партийных списков (почти полметра) их придется пересчитывать вручную, а это займет больше времени.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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