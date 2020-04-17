Суд арестовал подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Суд Железнодорожного района Красноярска принял решение арестовать 14-летнего жителя города, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на школу. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Постановление об избрании для подростка меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца вынесено сегодня. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 30 УК РФ - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", ст. 205 УК РФ - "Террористический акт", ч. 1 ст. 205.3 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ - "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Напомним, о задержании школьника сообщили накануне в региональном управлении ФСБ России. Согласно информации СК по краю, готовится к осуществлению плана он начал еще в январе. Для нападения задержанный сделал обрез из охотничьего ружья, чтобы скрытно пронести его через охраняемый пост. Кроме того, стал готовить самодельную взрывчатку. Подробную инструкцию ее производства школьник нашел в интернете. Оперативники ФСБ изъяли у него самодельные взрывные устройства и обрез ружья 16 калибра с 19 патронами.

Совершить теракт в школе подросток собирался в апреле нынешнего года, но решил его перенести из-за перехода учебного учреждения на дистанционную работу в связи с распространением коронавируса.