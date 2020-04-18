Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

В перечне появился новый раздел "Розничная торговля непродовольственными товарами", в него включена торговля:

- автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним;

- товарами общего ассортимента:

- информационным и коммуникационным оборудованием;

- товарами культурно-развлекательного назначения;

- текстилем, одеждой и обувью.

Кроме того, раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнили:

- музеи;

- зоопарки.

Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие. Позже туда добавили кинотеатры и стоматологии.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил уже в мае начать безвозмездные выплаты организациям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям из отраслей экономики, вошедших в перечень наиболее пострадавших. Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля, исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника, а компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработных плат. Основное требование - максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90 процентов численности на 1 апреля.