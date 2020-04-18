Китайский кроссовер Haval F7x за 1,8 млн рублей. Полный провал?

Если раньше китайский кроссовер за 1,8 млн рублей мог присниться только в страшном сне, то сегодня это суровая реальность. Автомобили из Поднебесной ничуть не уступают по цене своим конкурентам на российском рынке. Но что предлагает нам бренд Haval за эти деньги? Только лишь эффектную внешность? Знакомимся с Haval F7x и пытаемся понять, кто будет покупать кроссовер из КНР за такие деньги.

Haval F7x вышел на российский рынок в ноябре 2019 года, примерно на полгода позже обычного F7, и мыслился как конкурент Renault Arkana из-за аналогичного типа кузова, характерного для купе-кроссоверов. При этом китайцы схитрили. Назначив главным конкурентом "француза" московской сборки, они припрятали козырь в виде просторного салона, которым тот же С-кроссовер Arkanа похвастать не может.

Ведь фактически по габаритам семейство F7 сопоставимо с более крупными D-кроссоверами типа Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq, но F7x соревнуется при этом де-факто с "младшеклассниками". Другими козырями стали дизайн от бельгийца Пьера Леклерка, известного работами над Mini Countryman, BMW X5 в кузове E70 и BMW X6 и подвеска, приспособленная к российским реалиям.

Дизайн европейского кроя, но сшито в Китае

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Дизайн F7x поначалу производит вау-эффект. Гармоничные пропорции, модный купеобразный кузов и колючая оптика с восточными нотками, а также "фишки" типа бутафорских "выхлопных патрубков" в заднем бампере и сочные оттенки окраски кузова - все это стильно и визуально дорого.

Однако за моду придется заплатить прежде всего неважной обзорностью - высокая оконная линия, широкие задние кузовные стойки и узкая брешь заднего стекла вряд ли понравятся вам, когда вы начнете маневрировать задним ходом. Остается уповать на камеру заднего вида, крупные и достаточно информативные зеркала и "парктроники" в обоих бамперах, выделенные старшим комплектациям.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В плюсы же запишем тот факт, что широкие двери полностью прикрывают пороги (одежда будет в чистоте при выходе и посадке), а также умение "противотуманок" подсвечивать повороты.

Фронтальная светодиодная оптика дорогих исполнений светит лучше галогенных аналогов базовых версий, но все же не идеально, со светотехникой европейских конкурентов не сравнить.

Клиренс - и это принципиальное решение китайских разработчиков - не отличается от такового у F7. Под самым нижним элементом подвески можно насчитать 190 мм. Однако груженая машина потеряет два, а то и три сантиметра, плюс к тому - большие кузовные свесы и немаленькая колесная база (2725 мм), как ни крути, ограничивают проходимость на бездорожье.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Багажный отсек в сравнении с F7 сократился с 723 л до 490 л (если мерить от пола до потолка). Тем не менее места для габаритной поклажи хватает, но вот погрузочная высота большая, и, соответственно, загружать в "трюм" громоздкие вещи не очень удобно.

Под полом в пенопластовом органайзере разместилась докатка (а хотелось полноценную "запаску") и набор инструментов. Телескопическая полка смотрится бедненько, а сервопривод пятой двери, как и для F7, не предусмотрен, и это еще один минус в сравнении со многими европейскими и азиатскими конкурентами.

Пыль в глаза и огрехи эргономики

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В салоне - цветастые вставки на креслах и картах дверей. Это, спору нет, благо и конкурентное преимущество.

Цифровой щиток приборов неплохо читается, но только когда не светит солнце. В противном случае он бликует так же, как и его аналоговый собрат и так же, как модный 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Не выдерживает критики также диапазон регулировки рулевой колонки. Вылет "баранки" крайне мал, складывается впечатление, что такая настройка реализована лишь для галочки.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Не очень удобны и передние сиденья с аморфным наполнителем, а их обшивка экокожей при отсутствии в списке опций вентиляции сидений заставит вас попотеть в жару.

Красивая "баранка" также на поверку оказывается неудобной из-за слишком широких спиц, сильно подрезанного нижнего сектора и на удивление грубых швов. А селектор роботизированной коробки, даром что красив и напоминает "бээмвэшный", можно ненароком перевести в "нейтраль" случайным нажатием, что нам удавалось сделать неоднократно.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Дальше - больше - чтобы отыскать слоты и USB и воткнуть в них шнур, нужно очень постараться. Один разъем (под центральным тоннелем) можно увидеть только, если выйти из машины и нагнуться.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Но самая большая эргономическая проблема - это запутанное меню управления мультимедиа. К примеру, чтобы включить подогрев кресел, нужно сначала отыскать клавишу в россыпи кнопок на центральной консоли. После ее нажатия вам предстоит еще задать нужный уровень подогрева через сенсорное меню центрального дисплея.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

С другой стороны, нужно признать - управление при помощи шайбы-селектора на центральном тоннеле удобнее, чем в F7, где такой тумблер на нашем рынке почему-то не предусмотрен. Кстати, шайбой управления и близлежащими клавишами мультимедиа можно менять треки музыки или, скажем, получать оперативный доступ к меню смартфона - очевидный плюс.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Задние пассажиры, особенно если это не люди с ростом баскетболистов, окажутся в F7x в привилегированном положении. К примеру, они смогут менять угол положения спинки дивана (предусмотрено четыре фиксированные позиции) и откидывать центральный подлокотник. Имеются и такие блага, как опциональный двухступенчатый подогрев дивана и собственные дефлекторы вентиляции.

Приветствуем и то, что оснащение топовых комплектаций (а у нас на тесте именно такая) щедрое. Разве что климат-контроль во всех исполнениях предусмотрен лишь однозонный, а вместо подогрева всей площади ветрового стекла предлагается лишь "прожарка" зоны покоя дворников.

Зато имеется электронный "ручник" с функцией Auto Hold (предотвращение отката в неподвижном состоянии, а также помощь при старте с уклона), бесключевой доступ, электрорегулировки сиденья водителя, адаптивный круиз, система предупреждения о фронтальном столкновении, подрулевые лепестки, автозатемняемое зеркало заднего вида с USB-разъемом для регистратора, система кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади.

А где же тормоза?

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Итак, внешность "китайца" из Тулы буквально кричит о его драйверских талантах. Тем печальнее этого не обнаружить. Не поймите превратно. Бензиновый 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, предлагающийся как начальный для F7, для F7x не предлагается.

Однако безальтернативный 2-литровый 190-сильный бензиновый турбодвигатель, работая в связке 7-ступенчатым "роботом" 7DCT с двумя сцеплениями, наделяет "китайца" очень уж степенными повадками. Запала для быстрого обгона на трассе хватит, а вот для быстрого рывка с места или с малых скоростей - не всегда.

Софт преселективной трансмиссии совершенно не рассчитан на езду с огоньком. После резкого нажатия на "газ" ощущается примерно секундная задержка с откликом, и это, согласитесь, обидно - ведь вы заплатили за не маленький табун в 190 лошадей. При начале же движения задний ходом отклика приходится ждать и вовсе несколько секунд.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Настройки рулевого управления и подвески тоже призваны угодить водителям-флегматикам, которые никуда не торопятся и меняют полосы лишь при крайней необходимости. "Баранка" очень длинная, а усилие на ней - совершенно искусственное, как на руле компьютерной игрушки. На скоростных прямых "баранка" в должной мере не наливаться тяжестью, поэтому дорогу приходится буквально прощупывать, совершая микроподруливания.

Хорошо же то, что ходовая умеет противостоять дорожным неровностям. Этот Haval позволяет не церемониться с "лежачими полицейскими". Однако оборотная сторона таких настроек - несобранность машины при быстром маневрировании.

На скоростной дуге F7x сильно кренится и очень рано начинает уходить с траектории. Даже не самый опытный водитель понимает это по визгу шин, возникающему по сути в невинной ситуации - на крутом вираже при скорости порядка 60 км/ч. Зато "китаец" реабилитируется на скоростной прямой - держать крейсерские 150 км/ч для него не проблема, и он практически не реагирует на колейность.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Тормозная динамика - еще одно разочарование. Причем понять, что замедление будет не быстрым, можно даже не садясь за руль - тормозные механизмы для такого крупного автомобиля попросту малы. К тому же узел настроен не идеально - усилие на левой педали сложно дозировать. А вот шумоизоляция, напротив, порадовала - пожалуй, даже лучше, чем у Renault Arkana.

При съезде же с асфальта многие недостатки становятся достоинствами. Длинноватый руль и перемягченное шасси позволяют мчаться по проселку без особой тряски. Внушительные ходы подвесок помогут на сложном рельефе.

Ну и понятно, что полноприводная трансмиссия для людей, планирующих эксплуатировать такой автомобиль за городом, - это "маст хэв". Кстати, система Terrain Response позволяет здесь выбрать один из шести режимов движения ("Спорт", Эко", "Нормальный" и "Снег", "Грязь" и "Песок"). Горожане же вполне могут обойтись и переднеприводным вариантом, который к тому же и экономичнее. Тестовый же полноприводный F7x выпивал в смешанном цикле порядка 12л/100 км, а в пробках аппетит повышался и вовсе до 16 л/100 км, что, на наш взгляд, многовато.

Что в итоге

Фото: Юрий Зубко/ РГ

И, наконец, мы подошли к ключевому вопросу - ценовому. Самый доступный F7x - это переднеприводная 2-литровая машина с вариатором за 1 489 000 рублей. Штатно предлагаются система бесключевого доступа, задние парктроники, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, климат-контроль, подогрев руля, зеркал и передних сидений и мультимедийная система с 9-дюймовым "тачскрином" и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. То есть экипировка хороша уже в базе.

Однако топовый полноприводный вариант Premium за 1 859 000 рублей напичкан еще больше- здесь вы получаете дополнительно 19-дюймовые колеса (вместо штатных 17-дюймовых), светодиодную оптику (в базе - галогенные фары), адаптивный "круиз" и другие системы безопасности.

Главная проблема F7x - кроме эффектной внешности и большого количества опций он ничем не цепляет, у него нет преимуществ перед конкурентами. А глядя на цифру в 1,8 млн рублей, ты понимаешь, что за эти деньги на нашем рынке есть огромное количество вариантов, при этом "китаец" явно будет не на первых местах в списке рассматриваемых SUV. С другой стороны, ведь остаются люди, которые покупают только сердцем, не думая об эргономике, ходовых качествах и д.р. Так что если хотите выделиться, то купе-кроссовер от Haval - не такой уж и плохой вариант.

Ну а мы ответим на главный вопрос нашей статьи: нет, F7x - это не полный провал, в тест-парке "РГ" была машина из КНР, о которой вообще сразу хотелось забыть. Haval есть над чем работать (хотя, без сомнения, они сами об этом знают), но есть уверенность, что бОльшую часть своих ошибок китайцы оперативно устранят. Ведь не зря же китайцы строили завод в Тульской области.